Как в английском языке называется слог, содержащийся в этом слове: cat? Выберите правильный ответ: открытый закрытый
Английский язык
Как в английском языке называется слог, содержащийся в этом слове: cat? Выберите правильный ответ: открытый закрытый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Открытый,конечно же.В закрытом слоге пропадает гласный.вроде
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