Как в английском языке называется слог, содержащийся в этом слове: cat? Выберите правильный ответ: открытый закрытый

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Как в английском языке называется слог, содержащийся в этом слове: cat? Выберите правильный ответ: открытый закрытый

Автор: Гость