По каким признакам кукушкин лен,сфагнум можно отличить от растений других отдело??? Помогите пожалуйста :)
Биология
По каким признакам кукушкин лен,сфагнум можно отличить от растений других отдело??? Помогите пожалуйста :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имеют стебли, листья, чередуются поколения гаметофитное и спорофитное, спорфит растет на гаметофите (паразитирует), гаметофит листостебельное растение, а спорфит коробочка на ножке.
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