По каким признакам кукушкин лен,сфагнум можно отличить от растений других отдело??? Помогите пожалуйста :)

Биология

По каким признакам кукушкин лен,сфагнум можно отличить от растений других отдело??? Помогите пожалуйста :)

Автор: Гость