Устойчивы ли пресные водоемы?

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Вывод. Важно не нарушать количественное соотношение различных видов животных и растений в пруду, тогда всем хватит пищи. Почему же сообщество развивается и не погибает?Оно устойчиво благодаря цепям питания. И чем разнообразнее цепь питания, тем она более устойчива.Важнейшую роль в жизни водоема играют факторы неживой природы: свет и температура.Свет нужен для нормального роста растений. У затененного растения побеги поблекнут и станут длиннее и тоньше. Чтобы питаться и выделять кислород, необходим солнечный свет.Тепло – также необходимое условие жизни водоема. Температура очень важна. Например, когда вода становится холодной, то лягушки прячутся на дно, а рост растений прекращается еще раньше, что влияет на многих животных.