Производительность труда мастера - 9 деталей в час, что в 3 раза больше, чем его ученика. Сколько деталей изготовит ученик за 6 часов работы?
Математика
Производительность труда мастера - 9 деталей в час, что в 3 раза больше, чем его ученика. Сколько деталей изготовит ученик за 6 часов работы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9/3=3 детали ученик производит за час. 2) 6*3=18 деталей ученик сделает за 6 часов.
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