Производительность труда мастера - 9 деталей в час, что в 3 раза больше, чем его ученика. Сколько деталей изготовит ученик за 6 часов работы?

Математика

Производительность труда мастера - 9 деталей в час, что в 3 раза больше, чем его ученика. Сколько деталей изготовит ученик за 6 часов работы?

Автор: Гость