Они стали раскачивать лодку разве един. ч.

Русский язык
Они стали раскачивать лодку разве един. ч.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, множительное число. Единичное было бы если: "Он раскачивал лодку"  
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