Отметить точкой букву,которая обозначает безударный гласный звук. мосты,шаги,рек??,спина,сова,пятно,страна,свеча.
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Отметить точкой букву,которая обозначает безударный гласный звук. мосты,шаги,рек??,спина,сова,пятно,страна,свеча.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
М.сты, ш.ги, р.ка, сп.на, с.ва, п.тно, стр.на, св.ча.
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