Пончик и Незнайка испекли 5,14 кг пирожков.Незнайка съел на 0,14 кг меньше, че Пончик. ??колько пирожковсъел Незнайкаи сколько Пончие?
Математика
Пончик и Незнайка испекли 5,14 кг пирожков.Незнайка съел на 0,14 кг меньше, че Пончик. ??колько пирожковсъел Незнайкаи сколько Пончие?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пускай R будет коэффициентом пропорциональности. Тогда 0.14 + R - количество съеденных Пончиком пирожков. Поскольку общее количество пирожков = 5,14 кг. то имеем уравнение: 1) 0.14 +R + R = 5.14 2R = 5.14 - 0.14 2R = 5 R = 2.5 (кг.) - количество съеденных пирожков Незнайкой. 2) 2,5 + 0,14 = 2,64 (кг.) - количество съеденных пирожков Пончиком. Ответ: 2,5 кг. и 2,64 кг.
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