Пончик и Незнайка испекли 5,14 кг пирожков.Незнайка съел на 0,14 кг меньше, че Пончик. ??колько пирожковсъел Незнайкаи сколько Пончие?

Математика

Пончик и Незнайка испекли 5,14 кг пирожков.Незнайка съел на 0,14 кг меньше, че Пончик. ??колько пирожковсъел Незнайкаи сколько Пончие?

Автор: Гость