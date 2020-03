В программе описан одномерный целочисленный массив с индексами от 0 до 10. Ниже пре??ставлен фрагмент программы, обрабатывающей данный массив: s:= 0; n:= 10; for i:=0 to n do begin if і = n-i then s:=s+A[i]+A[i+1]; end; В...

Информатика

В программе описан одномерный целочисленный массив с индексами от 0 до 10. Ниже пре??ставлен фрагмент программы, обрабатывающей данный массив: s:= 0; n:= 10; for i:=0 to n do begin if і = n-i then s:=s+A[i]+A[i+1]; end; В начале выполнения этого фрагмента в массиве находились числа 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, т. е. А[0]=0, А[1]=10 и т. д. Чему будет равно значение переменной s после выполнения данной программы?

