Помогите пожалуйста решить задачу! В баке 20 л воды, а в кастрюле на 15 л меньше. Во сколько раз в баке воды больше, чем в кастрюле

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу! В баке 20 л воды, а в кастрюле на 15 л меньше. Во сколько раз в баке воды больше, чем в кастрюле

Автор: Гость