Помогите пожалуйста решить задачу! В баке 20 л воды, а в кастрюле на 15 л меньше. Во сколько раз в баке воды больше, чем в кастрюле

Математика
Помогите пожалуйста решить задачу! В баке 20 л воды, а в кастрюле на 15 л меньше. Во сколько раз в баке воды больше, чем в кастрюле
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20 -15=5 (литров)-в кастрюле 2) 20:5=4 (литра) Ответ:В 4 литра больше 
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