Вычисли. 8 км 124 м :3 30 т 247 кг : 7 17 км 250 м :6 7 ц 8 кг : 4

Математика

Вычисли. 8 км 124 м :3 30 т 247 кг : 7 17 км 250 м :6 7 ц 8 кг : 4

Автор: Гость