Вычисли. 8 км 124 м :3 30 т 247 кг : 7 17 км 250 м :6 7 ц 8 кг : 4
Математика
Вычисли. 8 км 124 м :3 30 т 247 кг : 7 17 км 250 м :6 7 ц 8 кг : 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. =2 км 708 м 2.= 4 т 321 кг 3. = 2 км 875 м 4. = 1 ц 77 кг
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