Упр 708 пожалуйста помогите прошу

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Упр 708 пожалуйста помогите прошу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мороженщик, временщик, сменщик, оценивальщик, керосинщик, бетонщик. Дальше не помню. Извини...
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