Допоможіть скласти речення з таким словом вм"ятина

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Допоможіть скласти речення з таким словом вм"ятина
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