Помогите с геометрической прогрессией.(Ответ должен получиться 121). Найдите сумму 5 первых членов геометрической прогрессии (bn),если b3=9;b5=1

Алгебра
Помогите с геометрической прогрессией.(Ответ должен получиться 121). Найдите сумму 5 первых членов геометрической прогрессии (bn),если b3=9;b5=1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По свойству геометрической прогрессии находить b4  |b4|=корень квадратный b3*b5 получаем b4=3 и -3 находим знаменатель прогрессии q=b3/b4 получаем 3 и -3 найдем b1 из формулы n-го члена геометрической прогрессии получаем 1 сумма геометрической прогрессии находится по формуле Sn=b1(q^n -1)/q-1 итого 121
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста! Разложите на простые множители числа: а) 495; б) 825
Ответить
Русский язык
Упр 708 пожалуйста помогите прошу
Ответить
Математика
Округлите од сотых: 0,9996
Ответить
Информатика
Точка графического экрана может быть окрашена в один из следующих цветов белый черный красный синий желтый кориченвый оранжевый какой объем видеопа...
Ответить
Физика
1. Что показывает шаровая форма, которую принимает раздутая оболочка детского рез??нового шарика? 2. Почему тонкая резиновая пленка стеклянной тр...
Ответить