Помогите с геометрической прогрессией.(Ответ должен получиться 121). Найдите сумму 5 первых членов геометрической прогрессии (bn),если b3=9;b5=1

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По свойству геометрической прогрессии находить b4 |b4|=корень квадратный b3*b5 получаем b4=3 и -3 находим знаменатель прогрессии q=b3/b4 получаем 3 и -3 найдем b1 из формулы n-го члена геометрической прогрессии получаем 1 сумма геометрической прогрессии находится по формуле Sn=b1(q^n -1)/q-1 итого 121