Отметить случаи где верно выполнена проверка орфограмм. 1)показал-покажет 2)лесом (каком?) зимнем 3) подрос-подмись 4) в апреле-в степи
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Отметить случаи где верно выполнена проверка орфограмм. 1)показал-покажет 2)лесом (каком?) зимнем 3) подрос-подмись 4) в апреле-в степи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1) там правильно остальное нет
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