Упр.229 укажи деепричастный оборот и соедини предложения правильно
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Упр.229 укажи деепричастный оборот и соедини предложения правильно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переходя улицу посмотри налево, потом на право. Встречая гостей не забудь поздороваться. садясь за уроки убери лишнее со стола. ложась спать погасить свет.
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