Сравните задачи.Решите каждую задачу двумя способами. двум бригадам озеленителей, начавшим работу одновременно нужно высадить 68 кустов сирени.Сколько кустов им останется высадить через 3 часа если первая бригада будет работат...
Математика
Сравните задачи.Решите каждую задачу двумя способами. двум бригадам озеленителей, начавшим работу одновременно нужно высадить 68 кустов сирени.Сколько кустов им останется высадить через 3 часа если первая бригада будет работать с производительностью 12 кустов в час,а вторая бригада с производительностью 5 кустов в час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значит 68-(3*5+12*3)=68-51=17кустов
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