Сравните задачи.Решите каждую задачу двумя способами. двум бригадам озеленителей, начавшим работу одновременно нужно высадить 68 кустов сирени.Сколько кустов им останется высадить через 3 часа если первая бригада будет работат...

Математика

Сравните задачи.Решите каждую задачу двумя способами. двум бригадам озеленителей, начавшим работу одновременно нужно высадить 68 кустов сирени.Сколько кустов им останется высадить через 3 часа если первая бригада будет работать с производительностью 12 кустов в час,а вторая бригада с производительностью 5 кустов в час?

Автор: Гость