Сбрасывал проверить букву ы. И к какой орфограме относится
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Сбрасывал проверить букву ы. И к какой орфограме относится
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Орфограмма "суффиксы глаголов". Для проверки определи форму 1-го лица единственного числа настоящего или будущего времени.Если в форме 1-го лица единственного числа настоящего или будущего времени естьую, юю, то пиши суффиксы -ова, -ева : советовать — я советую , командовать — я командую . Если -ываю, -иваю, то пиши суффиксы -ыва , -ива : опаздывать — я опаздываю , рассматривать — я рассматриваю, сбрасывал - я сбрасываю.
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