Дамир пускал в ванне кораблики за 9 минут Дамир налил в ванну 6 ведер воды Сколько ведер воды он Нальет ванну за 15 минут
Математика
Дамир пускал в ванне кораблики за 9 минут Дамир налил в ванну 6 ведер воды Сколько ведер воды он Нальет ванну за 15 минут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9÷6=1, 5 мин -1 ведро 15÷1,5=10 ведер
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