Дамир пускал в ванне кораблики за 9 минут Дамир налил в ванну 6 ведер воды Сколько ведер воды он Нальет ванну за 15 минут

Математика

Дамир пускал в ванне кораблики за 9 минут Дамир налил в ванну 6 ведер воды Сколько ведер воды он Нальет ванну за 15 минут

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