СРОЧНО, ПОЖАЛУЙСТА!!!!! В чем смысл жизни Юшки????????????--??????????????

Гость: Гость:

Автор даёт нам понять, что существование таких людей имеет смысл и их значение. Их жизнь не проходит на этой земле бесследно. так и Юшка оставил на земле свой след- вырастил сиротку, выучил в Москве, отказывая себе во всём.