СРОЧНО, ПОЖАЛУЙСТА!!!!! В чем смысл жизни Юшки????????????--??????????????

Литература
СРОЧНО, ПОЖАЛУЙСТА!!!!! В чем смысл жизни Юшки????????????--??????????????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автор даёт нам понять, что существование таких людей имеет смысл и их значение. Их жизнь не проходит на этой земле бесследно. так и Юшка оставил на земле свой след- вырастил сиротку, выучил в Москве, отказывая себе во всём.
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