По теме ледники и озера надо составить кросворд с заданиями и с ответами

География
По теме ледники и озера надо составить кросворд с заданиями и с ответами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надеюсь подойдёт... 1. жидкость без запаха, вкуса, цвета (ВОДА) 2. естественные выходы подземных вод на земную поверхность (на суше или под водой). могут быть холодными и горячими (ИСТОЧНИК) 3. морские волны, возникающие главным образом в результате сдвига вверх или вниз протяженных участков морского дна при подводных и прибрежных землетрясениях (ЦУНАМИ) 4.жидкие атмосферные осадки, выпадающие из облаков (ДОЖДЬ) 5.твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов разной формы (СНЕГ) 6.источник, периодически выбрасывающий фонтаны горячей воды и пара до высоты 20-40 м и более (ГЕЙЗЕР) 7.7. естественный водный поток, текущий в выработанном русле и питающийся за счет поверхностного и подземного стока с её бассейнов. (РЕКА) 8. это место включает ванны для плавания и водного поло прыжков с трамплина и вышки (БАССЕЙН) 9. река в США, одна из крупнейших в мире. 3950 км (МИССИСИПИ) 10. пресноводное озеро на юге Вост. Сибири., Самое глубокое в мире (БАЙКАЛ) 11. непрерывная водная оболочка Земли, окружающая материки и острова и отличающаяся общностью солевого состава. (ОКЕАН) 12. в это море впадают крупные реки Дунай, Днестр, Юж. Буг, Днепр, Риони, Кызыл-Ирмак. (ЧЁРНОЕ) 13.  подземное оледенение, верхний слой земной коры, имеющий круглый год отрицательные температуры(МЕРЗЛОТА)) 14. скопления льда, образовавшегося из снега(ЛЕДНИКИ) 15. участок суши с избыточным застойным увлажнением грунта, заросший влаголюбивой растительностью. (БОЛОТО)
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