Есть ли дружба у мальчиков и девочек
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Есть ли дружба у мальчиков и девочек
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Гость:
Есть я например дружу с девочкой
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