Есть ли дружба у мальчиков и девочек

Литература
Есть ли дружба у мальчиков и девочек
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть я например дружу с девочкой 
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