На пикник поехали 92 человека. Бутерброды с колбасой взяли 50 человек, с сыром 60, с ветчиной 40 человек, с сыром и с колбасой 30 человек, с колбасой и ветчиной 15 человек, с сыром и ветчиной 25 человек, 5 человек взяли с собой...
Математика
На пикник поехали 92 человека. Бутерброды с колбасой взяли 50 человек, с сыром 60, с ветчиной 40 человек, с сыром и с колбасой 30 человек, с колбасой и ветчиной 15 человек, с сыром и ветчиной 25 человек, 5 человек взяли с собой все три вида бутербродов, а несколько человек вместо бутербродов взяли пирожки. Сколько человек взяли с собой пирожки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 Человека ( я не уверена но по моему так)
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