На пикник поехали 92 человека. Бутерброды с колбасой взяли 50 человек, с сыром 60, с ветчиной 40 человек, с сыром и с колбасой 30 человек, с колбасой и ветчиной 15 человек, с сыром и ветчиной 25 человек, 5 человек взяли с собой...

Математика

На пикник поехали 92 человека. Бутерброды с колбасой взяли 50 человек, с сыром 60, с ветчиной 40 человек, с сыром и с колбасой 30 человек, с колбасой и ветчиной 15 человек, с сыром и ветчиной 25 человек, 5 человек взяли с собой все три вида бутербродов, а несколько человек вместо бутербродов взяли пирожки. Сколько человек взяли с собой пирожки?

Автор: Гость