Напишите определения добро, самовоспитание и дружба
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Напишите определения добро, самовоспитание и дружба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добро - это то, что мы хотим видеть вокруг себя, но ничего для этого не делаем (некоторые) ! И если сделать добро, то просто хотя бы гордишься тем, что то ты сделал!
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