Комнатная муха ( распространяемые заболевания), ( пути распр. заболеваний), (меры предосторожн). Помогите плз

Биология
Комнатная муха ( распространяемые заболевания), ( пути распр. заболеваний), (меры предосторожн). Помогите плз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Комнатная муха - главный разносчик инфекционных и паразитарных (главным образом глистов) заболеваний. Среди инфекционных болезней стоит отметить холеру, тиф, паратиф, листериоз, желтуху, туберкулезный энтерит и многочисленные сальмонеллезные инфекции. Помимо этого комнатные мухи, постоянно передвигаясь с места на место, переносят яйца глистов. На теле насчитывали до 6 млн. бактерий, а в ее кишечнике — до 28 млн.Комнатные мухи стали причиной 112 эпидемий инфекционной желтухи в 19 веке в России. В настоящее время благодаря развитию медицины этот показатель упал до 3-5 эпидемий в год. Заболевание вышеуказанными инфекционными болезнями обычно происходит при употреблении в пищу зараженных продуктов питания, то есть тех продуктов, на которых мухи «провели» некоторое время. Все болезни, если не лечить, отражаются на состоянии ЖКТ. У пострадавшего нарушается работа желудка и печени, преследует диарея или запор (в зависимости от вида инфекции), часто поднимается температура. В запущенных случаях желудок покрывается кровавыми трещинками и язвами,  печень увеличивается. чаще всего все болезни от мухи передаются через еду,немытые фрукты,плохо приготовленная еда и многое другое. меры предосторожности:стараться ограничить свой дом от попадания в него мух,особенного в летнее время,не оставлять открытую еду на столе,или в других местах,мыть продукты в горячей воде

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