Решите уравнение:(38529+205*87):x-119=13
Математика
Решите уравнение:(38529+205*87):x-119=13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=21 не за что друг!!!!
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