Прошу, помогите пожалуйста, а то 2 в четверти получу. №540(24), №541(2,4), №542(2,4). помогите прошу!

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540. 2) (42+8(2a-3)-7(2a+3))/(2a-3)(2a+3)=(42+16a-24-14a-21)/ /(2a-3)(2a+3)= =(2a-3)/(2a-3)(2a+3)= =1/(2a+3) 4) (b+a-1)*ab)/ab=b+a-1 541. 2) умножаем (1*(a+2)²/(a-2)(a+2)*a= =(a+2)/a(a-2) приводим к общему знаменателю (a(a+6)-(a+2)(a+2)/a(a-2)(a+2)=(a²+6a-a²-4a-4)/a(a-2)(a+2)=(2a-4)/a(a-2)(a+2)= =2(a-2)/a(a-2)(a+2)= =2/a(a+2) 4) (a²-(a-1)(a+1)/(a+1)= =(a²-a²+1)/(a+1)=1/(a+1) 542. 2) в скобках (2xy-y(x+y)/2(x-y)(x+y)= =(xy-y²)/2(х-y)(x+y)= =y(x-y)/2(x-y)(x+y)=y/2(x+y) при делении дробь переворачиваем и будет умножение (y/2(x+y) * (x-y)(x+y)/3y= =(y*(x-y)(x+y)/2(x+y)*3y= =(x-y)/6 4) (2a+1)(2a+1)-(2a-1)(2a-1)/ /(2a-1)(2a+1)=(4a²+4a+1-(4a²-4a+1)/(2a-1)(2a+1)= =8a/(2a-1)(2a+1) теперь умножение 8a*5(2a-1)/(2a-1)(2a+1)*4a= =10/(2a+1)