Продолжите фразу: - Дома разрешается... -Дома запрещается...
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Продолжите фразу: - Дома разрешается... -Дома запрещается...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Дома разрешается вести себя так,как вы ведёте себя в кругу семьи. -Дома запрещается осквернять и оскорблять своих родных.
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