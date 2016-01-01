С любым словосочетанием составьте предложение по одной из схем

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С любым словосочетанием составьте предложение по одной из схем
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Гость:
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