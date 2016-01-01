В столовой приготовили 580 бутербродов.нужно подать на тарелках по 4 .сколько понад??билось тарелок? сколько позавтракали в столовой если каждый съел по 2 бутер?
Математика
В столовой приготовили 580 бутербродов.нужно подать на тарелках по 4 .сколько понад??билось тарелок? сколько позавтракали в столовой если каждый съел по 2 бутер?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тарелок понадобилось 580:4=145 Позавтракали 580:2=290 человек.
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