СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!! ВЫДЕЛИТЕ ВСЕ ОРФОГРАММЫ

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВесеННие, рЕбята, отправИлись, путЕшЕствовать, окресТности, удИвительно, раННяя, вЕсна, мЕлькнул, звЕрёк, мяГКом, снЕгу оставИл, слЕды, кОгОткоВ, перЕлЕтала, курОпаток. рЕбята, дОбрались, дО, уютнОГо, мЕстеЧКа, замёрЗшЕе озЕро, неОжИдаННо, пОявились, Облака, закружИлась, вЬЮга, обрушилась, рЕбят, кОлючие, Осколки,подЪём, замЕлькали, ОгОньки, рОдноГо, пОселка, трЕвоги, закоНЧились, рЕбята, путЕшествие, пО, зимнЕй.
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