Помогите решить примеры а)5х^2-6х+1=0. б)(5х-7)(х+2)=-6. в)х^2+х-72=0. г)х^2+7х-44=0.
Алгебра
Помогите решить примеры а)5х^2-6х+1=0. б)(5х-7)(х+2)=-6. в)х^2+х-72=0. г)х^2+7х-44=0.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)5x²2-6x+1=0 10x²-6x+1=0 D=b²-4ac=36-4×10×1=-4 Нету решения,так как D меньше ноля. б)(5x-7)(x+2)=-6 5x²+10x-7x-14+6=0 5x²+3x-8=0 D=b²-4ac=9-4×5×(-8)=меньше ноля
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