Разрешающая способность экрана 800x600.Изображение двухцветное .Какое минимальное объем видеопамяти в байтах необходим для хранения изображения?
Информатика
Разрешающая способность экрана 800x600.Изображение двухцветное .Какое минимальное объем видеопамяти в байтах необходим для хранения изображения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В двухцветном изображении: 1 точка (пиксель) кодируется 1 битом V= 800*600= 480 000 бит = 60 000 байт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Определи род данных слов . С помощью вопроса (чем ?) образуй и запиши формы слов. Образец:дверь (ж.р.) -(чем?)дверью Те слова ,что ь показывает...
Русский язык
Опредилите род и число прелагателных вставление буквы. Пустыня похожа на желт... м??ре.Только вместо в...ды- песок, вместо волн - песч...н... х..лм...
Русский язык