Разрешающая способность экрана 800x600.Изображение двухцветное .Какое минимальное объем видеопамяти в байтах необходим для хранения изображения?

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Разрешающая способность экрана 800x600.Изображение двухцветное .Какое минимальное объем видеопамяти в байтах необходим для хранения изображения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В двухцветном изображении: 1 точка (пиксель) кодируется  1 битом V= 800*600= 480 000 бит  = 60 000 байт
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