Опредилите род и число прелагателных вставление буквы. Пустыня похожа на желт... м??ре.Только вместо в...ды- песок, вместо волн - песч...н... х..лмы,барханы, а вместо белой пены на в...лнах- сер... кустики саксаула. Жарк... си....

Русский язык

Опредилите род и число прелагателных вставление буквы. Пустыня похожа на желт... м??ре.Только вместо в...ды- песок, вместо волн - песч...н... х..лмы,барханы, а вместо белой пены на в...лнах- сер... кустики саксаула. Жарк... си... небо над ней. Сухие пучки к...лючей тр...вы.

Автор: Гость