Опредилите род и число прелагателных вставление буквы. Пустыня похожа на желт... м??ре.Только вместо в...ды- песок, вместо волн - песч...н... х..лмы,барханы, а вместо белой пены на в...лнах- сер... кустики саксаула. Жарк... си....

Русский язык
Опредилите род и число прелагателных вставление буквы. Пустыня похожа на желт... м??ре.Только вместо в...ды- песок, вместо волн - песч...н... х..лмы,барханы, а вместо белой пены на в...лнах- сер... кустики саксаула. Жарк... си... небо над ней. Сухие пучки к...лючей тр...вы.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пустыня похожа на желтое море. Только вместо воды - песок, вместо волн-песчаные холмы, барханы, а вместо белой пены на волнах - серые кустики саксаула. Жаркое синее небо над ней. Сухие пучки колючей травы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Помогите с геометрией, буду признательна
Ответить
Русский язык
СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!! ВЫДЕЛИТЕ ВСЕ ОРФОГРАММЫ
Ответить
Русский язык
С любым словосочетанием составьте предложение по одной из схем
Ответить
Английский язык
Помогите прочитать пожалуста
Ответить
Математика
В столовой приготовили 580 бутербродов.нужно подать на тарелках по 4 .сколько понад??билось тарелок? сколько позавтракали в столовой если каждый съ...
Ответить