Опредилите род и число прелагателных вставление буквы. Пустыня похожа на желт... м??ре.Только вместо в...ды- песок, вместо волн - песч...н... х..лмы,барханы, а вместо белой пены на в...лнах- сер... кустики саксаула. Жарк... си....
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Опредилите род и число прелагателных вставление буквы. Пустыня похожа на желт... м??ре.Только вместо в...ды- песок, вместо волн - песч...н... х..лмы,барханы, а вместо белой пены на в...лнах- сер... кустики саксаула. Жарк... си... небо над ней. Сухие пучки к...лючей тр...вы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пустыня похожа на желтое море. Только вместо воды - песок, вместо волн-песчаные холмы, барханы, а вместо белой пены на волнах - серые кустики саксаула. Жаркое синее небо над ней. Сухие пучки колючей травы.
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