От какого прилагательного образовано слово "хуже"

Русский язык
От какого прилагательного образовано слово "хуже"
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