От полудня до настоящей минуты прошло 13 суток. Который теперь час? 48
Математика
От полудня до настоящей минуты прошло 13 суток. Который теперь час? 48
Ответ(ы):
Гость:
Теперь 12 часов( полдень)
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