От пристани A отплыла лодка. Одновременно с ней из пристани B навстречу вышел катер. Собственная скорость лодки 8 км/ч,а собственная скорость катера 17 км/ч. Расстояние между пристанями 72 км. Какое расстояние будет между лодко...

Математика

От пристани A отплыла лодка. Одновременно с ней из пристани B навстречу вышел катер. Собственная скорость лодки 8 км/ч,а собственная скорость катера 17 км/ч. Расстояние между пристанями 72 км. Какое расстояние будет между лодкой и катером через 2 ч? Почему не задана скорость течения реки?

Автор: Гость