От пристани A отплыла лодка. Одновременно с ней из пристани B навстречу вышел катер. Собственная скорость лодки 8 км/ч,а собственная скорость катера 17 км/ч. Расстояние между пристанями 72 км. Какое расстояние будет между лодко...
Математика
От пристани A отплыла лодка. Одновременно с ней из пристани B навстречу вышел катер. Собственная скорость лодки 8 км/ч,а собственная скорость катера 17 км/ч. Расстояние между пристанями 72 км. Какое расстояние будет между лодкой и катером через 2 ч? Почему не задана скорость течения реки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8*2=16 (км) - проплыла лодка. 2) 17*2=34 (км) - проплыл катер. 3) 16+34=50 (км) - вместе. 4) 72-50=22 (км) - оставшееся расстояние. Ответ: 22км будет расстояние между лодкой и катером. Не задана скорость течения реки потому, что действие происходит в пруду или озере (вода там стоячая).
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