От пристани отошел теплоход со скоростью 16 километров в час через 3 часа вслед ему отошел другой теплоход А через 12 часов догнал первый с какой скоростью двигался второй теплоход

Математика

От пристани отошел теплоход со скоростью 16 километров в час через 3 часа вслед ему отошел другой теплоход А через 12 часов догнал первый с какой скоростью двигался второй теплоход

Автор: Гость