От пристани отошел теплоход со скоростью 16 километров в час через 3 часа вслед ему отошел другой теплоход А через 12 часов догнал первый с какой скоростью двигался второй теплоход
Математика
От пристани отошел теплоход со скоростью 16 километров в час через 3 часа вслед ему отошел другой теплоход А через 12 часов догнал первый с какой скоростью двигался второй теплоход
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+12=15(ч) 15*16=240(км) 240:12=20(км)
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