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В августе мы (отдыхать) на алтае
Русский язык
В августе мы (отдыхать) на алтае
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В августе мы отдыхали на алтае
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