Отец и сын могут вместе покрасить забор за 6 ч . За сколько часов отец может сам пок??асить забор , если сыну для этого надо 24 ч ? *Заранее огромное спасибо вам*

Математика

Отец и сын могут вместе покрасить забор за 6 ч . За сколько часов отец может сам пок??асить забор , если сыну для этого надо 24 ч ? *Заранее огромное спасибо вам*

Автор: Гость