Отец и сын могут вместе покрасить забор за 6 ч . За сколько часов отец может сам пок??асить забор , если сыну для этого надо 24 ч ? *Заранее огромное спасибо вам*
Математика
Отец и сын могут вместе покрасить забор за 6 ч . За сколько часов отец может сам пок??асить забор , если сыну для этого надо 24 ч ? *Заранее огромное спасибо вам*
Ответ(ы):
Гость:
Х-за 1 час покрасит сын; у- за1 час покрасит отец значит 6х+6у=1 - это 1 уравнение; 24х=1 - этовторое уравнение , составляем систему из второго уравнения выражаем х получается х=1/24 подставляем в 1 уравнение получается 6*1/24+6у=1 решаем у=1/8 вся работа равна 1 тогда 1:1/8=8 часов понадобиться
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