Первый отрезок на 8 см длиннее второго а треттий на 4 см короче второго на сколько сантиметров первый отрезок длиннее третьего
Математика
Первый отрезок на 8 см длиннее второго а треттий на 4 см короче второго на сколько сантиметров первый отрезок длиннее третьего
Ответ(ы):
Гость:
Отметь как лучший пжл!8+4=12Восемь - это наскок 1 больше 2Четыре - это наскок 3 меньше 2Если это скласть то получим ответ:на сколько 1 длинее 3
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