Отгадай слоговицу.Со словами-отгадками придумай и напиши предложения.Подчеркни в них главные члены. 1-2_____Мигает кораблям во тьме. (М__к) 1-1_____Дороже всех на свете мне. (М__а) 3-4-1___От солнца головной убор. (П_н_м_...

Русский язык
Отгадай слоговицу.Со словами-отгадками придумай и напиши предложения.Подчеркни в них главные члены. 1-2_____Мигает кораблям во тьме. (М__к) 1-1_____Дороже всех на свете мне. (М__а) 3-4-1___От солнца головной убор. (П_н_м_) 1-5-4___Она везёт,рулит шофёр. (М_ш_н_) Плиз СРОЧНО!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Маяк Мама Панама Машина Маяк(подл.) освещает(СК.) путь кораблям. Только мама(подл.) может(СК.) мне помочь. На моей голове надета(СК) панама(подл.). Я(подл.) еду(СК) с папой в машине.
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