Отгадай слоговицу.Со словами-отгадками придумай и напиши предложения.Подчеркни в них главные члены. 1-2_____Мигает кораблям во тьме. (М__к) 1-1_____Дороже всех на свете мне. (М__а) 3-4-1___От солнца головной убор. (П_н_м_...

Русский язык

Отгадай слоговицу.Со словами-отгадками придумай и напиши предложения.Подчеркни в них главные члены. 1-2_____Мигает кораблям во тьме. (М__к) 1-1_____Дороже всех на свете мне. (М__а) 3-4-1___От солнца головной убор. (П_н_м_) 1-5-4___Она везёт,рулит шофёр. (М_ш_н_) Плиз СРОЧНО!!!!!

Автор: Гость