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Реши с обьяснениями 84÷28
Математика
Реши с обьяснениями 84÷28
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
84: 28=3 Если 8 * 3= 24 20 *3=60 60+24=84
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