Что означает на заре своей истории

Русский язык
Что означает на заре своей истории
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Гость:
Начала новой эры или чего-то ещё
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