Сочинение если б я жила на Руси, кам бы я была и что бы я сделала

Окружающий мир
Сочинение если б я жила на Руси, кам бы я была и что бы я сделала
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если бы я жила на Руси, то, думаю, я была дояркой, ведь на самом деле раньше на Руси выбор так сказать профессий был совсем невелик и обычно, они переходили от старшего поколения к младшему. С самого детства детей приучали к труду, они наблюдали за работой старших и по-немного помогали, затем, когда знаний для будущей "профессий" было бы достаточно переходили к практики, юноши и девушки начинали выполнять свою работу, а со временем приходит и навык. В то время, доярка была довольно таки популярная профессия и очень даже полезная. Из молока можно приготовить много продуктов или же произвести обмен. Например, из молока можно сделать сметану, а сметану или само молоко можно променять на яйца.  Думаю, я бы обязательно занималась чем-то полезным  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите пожалуйста!!!!#1065 ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ПРОШУУУ!!!!ПОМОГИТЕ!!!!
Ответить
Русский язык
Какой суффикс у деепричастий: узнав, отведав, сделав, снявши, учась
Ответить
Математика
Являются ли числа 2/7 и 63/18 взаимно обратными? Ответ обоснуйте.
Ответить
Математика
Решите графические уравнения 6/ х=х+1
Ответить
Математика
Известно, что точки L(−11) и D(−31) симметричны. Укажи координату центра симметрии, точки X
Ответить