Сочинение если б я жила на Руси, кам бы я была и что бы я сделала

Гость: Гость:

Если бы я жила на Руси, то, думаю, я была дояркой, ведь на самом деле раньше на Руси выбор так сказать профессий был совсем невелик и обычно, они переходили от старшего поколения к младшему. С самого детства детей приучали к труду, они наблюдали за работой старших и по-немного помогали, затем, когда знаний для будущей "профессий" было бы достаточно переходили к практики, юноши и девушки начинали выполнять свою работу, а со временем приходит и навык. В то время, доярка была довольно таки популярная профессия и очень даже полезная. Из молока можно приготовить много продуктов или же произвести обмен. Например, из молока можно сделать сметану, а сметану или само молоко можно променять на яйца. Думаю, я бы обязательно занималась чем-то полезным