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Решите графические уравнения 6/ х=х+1
Математика
Решите графические уравнения 6/ х=х+1
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6:1=5+1. вроде так или??!
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