Найдите значение многочлена 10 000n+1000n+100p+10k+9 При n=7.m=6
Алгебра
Найдите значение многочлена 10 000n+1000n+100p+10k+9 При n=7.m=6
Ответ(ы):
Гость:
10000x7+1000x7+100p+10k+9=497119pk
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