Задача№2. деревянный окрашенный куб с ребром 3 см. распилили на кубические сантиметры. Сколько среди них кубиков, которые окрашены с трех сторон?

Математика

Задача№2. деревянный окрашенный куб с ребром 3 см. распилили на кубические сантиметры. Сколько среди них кубиков, которые окрашены с трех сторон?

Автор: Гость