Бак без крышки имеет форму куба с ребром 60 см.Сколько граммов краски потребуется,чтобы покрасить бак снаружи, если на покраску 1 квадратного дм расходуется 2,2 граммов краски
Математика
Бак без крышки имеет форму куба с ребром 60 см.Сколько граммов краски потребуется,чтобы покрасить бак снаружи, если на покраску 1 квадратного дм расходуется 2,2 граммов краски
Ответ(ы):
Гость:
1 кв дм =100 см 100-60 =40 гр краски
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