Пожалуйста решите , Дан треугольник со сторонами 9 см , 8 см , 7 см . найти периметр тр??угольника , вершиними которого являются середины сторон данного треугольника .

Геометрия

Пожалуйста решите , Дан треугольник со сторонами 9 см , 8 см , 7 см . найти периметр тр??угольника , вершиними которого являются середины сторон данного треугольника .

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