Пожалуйста решите , Дан треугольник со сторонами 9 см , 8 см , 7 см . найти периметр тр??угольника , вершиними которого являются середины сторон данного треугольника .
Геометрия
Пожалуйста решите , Дан треугольник со сторонами 9 см , 8 см , 7 см . найти периметр тр??угольника , вершиними которого являются середины сторон данного треугольника .
Ответ(ы):
Гость:
Дано: тр.ABC,AB = 9см BC=8см, АС=7см А1 принадлежит BC, B1 принадлежит АС, С1 принадлежит AB Найти: P(АB1C1)-? Решение: Т.к A1B1,B1C1,A1C1 - средние линии тр.ABC, то A1C1=1/2 AC; B1C1=1/2 BC; A1B1=1/2 AB; A1C1= 3.5см; B1C1=4см; A1B1= 4.5см. P(AB1C1)= A1B1+B1C1+A1C1=4+4.5+3.5=12см Ответ:12см
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