Прошу помочь в 5м задании (фото). what where betsy and her friends doing at her birthday party?

Английский язык
Прошу помочь в 5м задании (фото). what where betsy and her friends doing at her birthday party?
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Автор: Гость
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